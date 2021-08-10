В Україні викрили угруповання, лідер якого понад 10 років тероризував Кривий Ріг
Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію із викриття одного з найвпливовіших злочинних угруповань Кривого Рогу.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Структура в основному складалася з місцевих, яких неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів. Мала чітку ієрархію і сувору внутрішню дисципліну. Вирізнялася особливою жорстокістю методів силового
"впливу".
Очолював угрупування кримінальний авторитет, який уже понад 10 років відомий у кримінальних колах як
"смотрящій" за містом.
За попередніми даними слідства, зловмисники
"спеціалізувалися" на
"кришуванні" бізнесу, збиранні
"общака" і вимаганні неіснуючих боргів. У разі відмови
"боржників" сплачувати за
"зобов’язаннями", до них застосовувалася тактика залякувань. Погрози фізичної розправи і нанесення шкоди особистому майну спрацьовували безвідмовно.
Правоохоронці затримали ватажка і чотирьох активних членів злочинного угруповання під час отримання чергового
"траншу" неіснуючого боргу. 30 тисяч доларів США передав зловмисникам один з місцевих бізнесменів в обмін на власний спокій.
У ході обшуків за місцем мешкання зловмисників вилучено великі суми грошей, ймовірно отримані злочинним шляхом, вогнепальну зброю, паспорти іноземних держав, у тому числі РФ.
У межах кримінального провадження чотирьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за ст. 255-1 (поширення злочинного впливу) та ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.
Наразі перевіряється інформація щодо причетності до діяльності угруповання представників силових структур та органів влади.