Бюджетний компакт Skoda Slavia йде на заміну Rapid

Чеський автовиробник анонсував новинку, яку збирається представити до кінця цього року. Першим ринком для моделі стане Індія, повідомляє 24 Канал.

Індійський підрозділ Skoda оголосив конкурс на кращий дизайн камуфляжу для Slavia, тим самим розкривши першу інформацію про майбутню новинку. Наразі невідомо, чи пошириться новий бюджетний компакт Slavia на ринки інших країн.

Компанія Skoda готується до кінця року представити новий бюджетний седан під назвою Slavia. Новинка, орієнтована в першу чергу на індійський ринок, де замінить актуальне покоління Rapid. Майбутня новинка отримає на вибір два турбомотора.

Skoda Slavia матиме в основі платформу MQB-A0, яку також використовує кросовер Kushaq. Новий чотиридверний седан матиме більшу, ніж у Rapid, колісну базу та загальні габарити. Довжина нової моделі складе 4480 міліметрів, проти 4413 міліметрів у Rapid. Основними конкурентами Slavia в Індії будуть Honda City, Hyundai Verna та Volkswagen Virtus.

Лінійка моторів Slavia включатиме 1-літровий трициліндровий турбомотор на 115 кінських сил, який поєднуватимуть із 6-швидкісною “механікою” або автоматичною трансмісією, а також 1,5-літровий турбомотор на 150 сил, який працюватиме в парі з коробкою передач DSG.

Індійський підрозділ Skoda проводить конкурс серед дизайнерів на краще оформлення камуфляжної плівки для Slavia. Переможець отримає можливість відвідати Прагу. За друге місце дизайнер отримає графічний планшет, а тим, хто потрапить до першої п'ятірки, дістануться фірмові аксесуари Skoda.