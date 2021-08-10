В Україні фіксують зростання захворюваності COVID-19

Зростання захворюваності COVID-19 на рівні країни фіксується четвертий тиждень поспіль, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Епідемічна ситуація в Україні поступово погіршується, проте поточна ситуація все ще залишається контрольованою. Ліжка з киснем і реанімаційні ліжка зайняті майже на 10%", - сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко в ході онлайн-презентації аналізу ситуації з поширенням COVID-19 у вівторок.

У той же час він зазначив, що критична ситуація з захворюваністю фіксується в Одеській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях: сумарно ці регіони дають 100% зростання госпіталізацій. Одеська область становить половину всього збільшення госпіталізацій за тиждень в країні.

Експерт підкреслив, що три регіони також перевищують коефіцієнт виявлення нових випадків (4%), зокрема, це Сумська, Тернопільська та Херсонська області. На рівні країни коефіцієнт виявлення становить 2,6%, якщо він перевищить 4%, то країна вийде з "зеленого" рівня.

Ганіченко заявив, що ризик спалаху в Україні залишається високим.

"Кількість регіонів, де росте захворюваність, скоротилося, але це не поліпшення епідситуації, а коливання навколо плато. Ризик спалаху залишається на високому рівні. Госпіталізації вже перевищують виписки на 18%. Якщо ця тенденція продовжиться, то навантаження на систему охорони здоров'я буде швидко рости. Ми очікуємо таку ж динаміку в найближчі два тижні", - сказав він.

Експерт вважає, що Україні слід нарощувати темпи вакцинації.