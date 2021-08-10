Пухнастий друг: яка порода кішок підходить кожному знаку зодіаку

Коли справа стосується вихованця в будинку, багато часто не знають, якої породи кішок віддати перевагу. Хоча експерти радять враховувати свій спосіб життя і ступінь активності, астрологи відзначають, що вкрай важливо брати до уваги і знак зодіаку, повідомляє Профиль.

На думку астрологів, кожному представнику астрологічного кола підходить певна порода кішок.

Овен - Єгипетська мау

Енергійним Овнам потрібна кішка, яка відповідала б їх життєрадісного характеру, тому єгипетська мау може скласти їм чудову компанію. З цими вихованцями ніколи не буває нудно. Точно так же, як і Овен, ця кішка сміливо піде туди, де ще ніхто не бував.

Телець - Американська короткошерста кішка

Тельці можуть бути впертими і злими, коли їх провокують, але в цілому це спокійні і тихий знак. Ось чому вони стають кращими власниками для американських короткошерстих кішок. Ці вихованці мають м'яким і врівноваженим характером, що не проти посидіти на руках, але можуть чудово проводити час і на самоті.

Близнюки - Сіамська кішка

Товариським Близнюкам потрібен компаньйон, який міг би зрівнятися з їх бажанням поговорити. Сіамські кішки відомі своїм пристрасним муркотанням, яке насправді є спробою повідомити про свої потреби. Ці двоє можуть скласти один одному ідеальну компанію.

Рак - Сфінкси

Цей безшерсте кіт може дратувати багатьох, але тільки не Раков. Для них з'являється можливість оточити любов'ю це незвичайне створіння. Раки будуть самовіддано доглядати за своїм вихованцем, грати з ним і виховувати. Оскільки сфінкси вважаються однією з найрозумніших порід, з останнім не виникне особливих проблем .

Лев - Британська короткошерста кішка

Левам подобається, коли його оточують красиві речі і люди, тому, коли справа стосується вихованця, ніякого виключення зроблено не буде. Ідеальним варіантом для них стане британська кішка, яка вмить підкорює серця своєю милою мордочкою, м'якою шерстю і величезними очима. Крім того, кішки мають спокійний характер, тому будь-який Лев повинен відчувати себе як вдома з цією породою.

Діва - Персидська кішка

Любляча акуратність Діва ясно не шукає надмірно активного вихованця, який створює безлад. На щастя, перські кішки слухняні, незалежні і тихі, тому вони ідеально впишуться в бездоганний будинок будь-Діви. І хоча ця порода вимагає неабиякого догляду, терплячі Діви більш ніж справляються з цим завданням.

Ваги - Шотландська висловуха кішка

Терези не люблять занадто довго залишатися на самоті, так само як і шотландські висловухі. Скоттиш-фолд, відомі своєю товариськістю, ласкавим характером і розумом. Крім того, вони відмінно ладнають з дітьми, головне - переконатися, що малюки не грають з вихованцем занадто грубо.

Скорпіон - Бірманська кішка

Як і Скорпіони, бірманські кішки відомі своєю лояльністю до близьких. Вони сильно прив'язуються до господаря, але можуть бути не дуже доброзичливими з незнайомцями. Кішки володіють дуже сильним характером і навіть упертістю, тому може знадобитися час, щоб змусити їх вести себе добре. Рішучі Скорпіони легко впораються з цим завданням.

Стрілець - Абиссинская кішка

Активні і спортивні абіссінци мають багато спільного зі Стрільцями. Так само як і представники цього знака, абіссінци не можуть довго сидіти на одному місці. Насправді, ці милі тварини дуже цікаві, тому їх легко побачити які порпаються в затишних куточках. Крім того, маленькі авантюристи люблять лазити і стрибати, тому будинок з безліччю полиць стане для них ідеальним житлом.

Козеріг - Манчкин

Там, де інші бачать перешкоди, Козеріг шукає можливості. І манчкіни такі ж - ці чарівні котячі ніколи не дозволяють своїм недоліків заважати їм насолоджуватися життям. Наприклад, мінус у вигляді коротких лапок вони компенсують ідеальним характером. Це лагідні і грайливі кішки, які ідеально підійдуть замкнутим Козерогам.

Водолій - Регдолли

Ці кішки такі ж люблячі і доброзичливі, як і більшість інших, але відрізняються унікальною здатністю вчитися новим трюкам. Вихованці ідеально підійдуть Водоліям, які не можуть встояти перед незвичайним. Тому якщо і є знак зодіаку, досить ексцентричний, щоб мати кішку, що грає з м'ячем, то це Водолій.

Риби - Мейн-кун

Риби люблять свій будинок, а також проводити час на самоті. Відмінну компанію їм можуть скласти мейн-куни. Цей представник сімейства котячих відрізняється хорошими манерами і ласкавим, але не прилипливі характером. Як і Риби, мейн-куни майстри мистецтва любові на відстані - вони не будуть занадто часто згортатися на колінах, але з радістю відпочинуть в кутку, поки господар зайнятий своїми справами.