Виросли страхові виплати потерпілим в ДТП

У першому півріччі Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) провело 3,7 тис. виплат з фонду захисту потерпілих на суму 141,7 млн грн. У порівнянні з тим же періодом 2020 року кількість операцій зросла на 18,6%, а сума - на 36%, повідомляє UBR.

Більшість виплат було здійснено за шкоду, заподіяну власниками авто, які стали винуватцями ДТП без чинного поліса ОСЦПВ (обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам) - 2,4 тис. у розмірі 95,8 млн грн. Роком раніше показники поступалися на 22,5% і 40,3% відповідно.

Питома вага виплат за незабезпечені транспортні засоби склала близько 63,1% від загальної кількості, а сума - 67,6%.

Також МТСБУ стало частіше робити виплати за водіїв пільгових категорій. Зокрема, з початку року було 58 тис. випадків, або на 25,1% більше, ніж роком раніше. Сума збільшилася на 45,3% і склала майже 26,4 млн грн. У загальній структурі такі виплати займають 19,4% і 18,6% відповідно.

"В останні роки спостерігається постійне зростання виплат за водіїв, що відносяться до пільгової категорії. Ми вважаємо, що треба ввести механізм, коли людина, законодавчо має право на пільгу, зможе реалізувати її шляхом звернення в будь-яку страхову компанію для отримання безкоштовного поліса ОСЦПВ на свій автомобіль", - зазначив гендиректор МТСБУ Володимир Шевченко.

Крім того, в перші півроку 2021-го бюро виплатило майже 3,4 млн грн за зобов'язаннями ОСЦПВ страховиків, визнаних банкрутами, що на 69,1% поступається показникам за той же період 2020-го.

До того ж за зобов'язаннями припинивших діяльність компаній на ринку ОСЦПВ, але ще не визнаних банкрутами, проходили виплати шляхом повернення базового гарантійного внеску таких страховиків в фонд бюро на суму 12,2 млн грн. За рік такі виплати зросли майже в три рази.

При цьому традиційно мінімальними залишаються виплати за невстановлений транспортний засіб (3,3 млн грн) і за ДТП, викликані авто, якими заволоділи в результаті протиправних дій (700 тис. грн).