У столиці влаштували дрифт на Софіївській площі

У Києві невідомі влаштували дрифт посеред пішохідної зони на Софійській площі, повідомляє Деловая столица.

Відповідне відео оприлюднив перший заступник гендиректора заповідника Софія Київська Вадим Кириленко у своєму Facebook.

Зокрема, на ролику видно як два автомобілі описують вісімку навколо памʼятника Богдану Хмельницькому на Софійській площі. Також на відео помітні люди, які знімають те, що відбувається.

У свою чергу влада міста заявила, що не давала жодних дозволів на організацію та проведення зйомок в історичному центрі столиці, і вже звернулася до поліції щодо розслідування інциденту і встановлення причетних до нього осіб. За даними КМДА, це були зйомки реклами.