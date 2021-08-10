Монатік романтично привітав кохану з днем народження

У вівторок, 10 серпня, дружині Монатіка Ірині виповнюється 35 років. З нагоди дня народження артист, як і з року в рік, присвятив коханій вірш. Він красномовно заявив, що йому з нею надзвичайно пощастило, повідомляє 24 Канал.

Співак подбав про те, щоб день народження Ірини Демічевої було незабутнім. Він взяв паузу між гастролями й полетів з сім'єю за кордон. Монатік з дружиною і дітьми зупинилися у розкішній віллі з басейном. Невідомо, який презент артист підготував коханій, однак після опівночі привітав її публічно.

В особистому профілі з 2,5-мільйонною аудиторією Монатік опублікував відео з-за лаштунків зйомки для глянцю L'Officiel, обкладинку якого він прикрасив з дружиною і синами. У підписі до романтичного допису співак залишив "свіжий" вірш, який написав коханій.

На особистій сторінці в інстаграмі Ірина Демічева показала, як її привітали сини Данило і Платон. Вони намалювали для мами листівку, на якій зобразили всю сім'ю. Хлопці навіть спробували вказати вік іменинниці, однак з цифрами в них поки складається не дуже добре.

"Привіт, мої щасливі 35," , – лаконічно підписала дружина Монатіка.

Як дружину Монатіка привітали зіркові друзі