У світі спрогнозували пік смертності від коронавірусної інфекції

Згідно з прогнозами вчених, до кінця 2021 року загальна кількість летальних випадків від коронавірус досягне 5,3 млн осіб. Більш того, 12 мільйонів помре з причин, пов'язаних з цією хворобою, повідомляє Вести.

Фахівці впевнені, що таке число смертей може спровокувати штам "Дельта", який зараз стрімко поширюється в світі.

Прогнози Інституту показників і оцінки здоров'я розрізняють офіційно зареєстровану смерть від Covid-19 і додаткові випадки смертей, пов'язаних з коронавірусом, включаючи ті, які офіційно не фіксуються.

Тим часом тривожні дані Центрів з профілактики та контролю захворювань (CDC) показують, що дельта поширюється швидше, ніж передбачалося в попередніх моделях, і тепер на її частку припадає 82 відсотки всіх нових випадків по країні.

У Нью-Йорку, який в минулому році був епіцентром вірусу в світі, число випадків захворювання може збільшитися в шість разів, а кількість смертей - у сім з цього моменту і до кінця серпня, якщо поширення цього варіанту буде тривати такими ж темпами, як і зараз.