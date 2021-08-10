Чи можна стати власником втраченої речі: умови

Міністерство юстиції розповіло, що робити, якщо ви знайшли загублену річ, повідомляє ЮрЛига.

Відповідно до українського законодавства:

якщо ви знайшли загублену річ - ви зобов'язані негайно повідомити про це особу, яка її загубила, або власника речі і повернути знайдену річ цій особі;

якщо ж ви знайшли загублену річ у приміщенні або транспортному засобі - то зобов'язані передати її особі, яка представляє володільця цього приміщення чи транспортного засобу, а вона в свою чергу набуває прав та обов'язків особи, яка знайшла загублену річ;

якщо місце перебування особи, яка має право вимагати повернення загубленої речі, невідомо, то ви зобов'язані заявити про знахідку територіальному органу поліції або органові місцевого самоврядування.

"Разом з цим ви маєте право зберігати знайдену річ у себе або здати її на зберігання до територіального органу поліції чи органу місцевого самоврядування, або передати знахідку особі, яку вони вказали" , - зазначили в міністерстві.

Особа, яка знайшла загублену річ, відповідає за її втрату, знищення або пошкодження в межах її вартості лише в разі свого умислу або грубої необережності.

Коли особа може стати власником загубленої речі?

Якщо ви знайшли чиюсь загублену річ, то можете набути права власності на неї після закінчення 6 місяців з моменту заявлення про знахідку територіальному органу поліції або органу місцевого самоврядування за умови, що:

не встановлений власник або інша особа, яка має право вимагати повернення загубленої речі;

власник або інша особа, яка має право вимагати повернення загубленої речі, не заявили про своє право на річ тому, хто її знайшов, територіальному органу поліції або органу місцевого самоврядування.

До територіальної громади право власності на знахідку переходить у разі подання особою, яка її знайшла, письмової заяви про відмову від набуття права власності на знахідку до органу місцевого самоврядування.

Право на відшкодування чи винагороду у випадку, якщо з'явився власник загубленої речі

Особа, яка знайшла загублену річ, має право вимагати від особи, якій вона повернута, або яка набула право власності на неї, відшкодування необхідних витрат, пов'язаних із знахідкою (зберігання, розшук власника, продаж речі тощо), а також винагороду за знахідку в розмірі до 20 відсотків вартості речі.

Якщо власник (володілець) публічно обіцяв винагороду за знахідку, винагорода виплачується на умовах публічної обіцянки. Водночас право на одержання винагороди не виникає, якщо особа, яка знайшла загублену річ, не заявила про знахідку або вчинила спробу приховати її.