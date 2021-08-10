Чаус зізнався, що його хотіли вбити

Колишній суддя Микола Чаус в суді заявив, що його викрадачі хотіли його вбити і йому вдалося від них втекти, повідомляє Кореспондент.

"(Підозрюваний) зазначив, що є потерпілим у кримінальному провадженні у відношенні кримінального злочину, а саме викрадення з метою вбивства. Відзначив, що вбивство не реалізували, так як він втік, пройшов 50 км пішки і добровільно з'явився до органів Служби безпеки України", - йдеться в тексті рішення.

Чаус також заявляє, що НАБУ порушили норми Кримінального процесуального кодексу, які не подали клопотання про його затримання в антикорупційний суд, але звернулись з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді арешту. Такі обставини він вважає свідченням надання вказівки працівниками антикорупційних органів "діяти певним чином".

У тексті рішення суду сказано, що Чаус не був затриманий СБУ 30 липня, а був у лікарні під охороною, тому доводи його захисту про те, що закінчився 48-годинний термін затримання, суд відхилив.