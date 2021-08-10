Українці найбільше не довіряють Порошенку й Медведчуку

Українці найчастіше висловлювали довіру президенту Володимиру Зеленському та голові Верховної Ради Дмитру Разумкову, а лідерами за рівнем недовіри є нардеп від партії "Опозиційна платформа – За життя", кум глави РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук та колишній президент, народний обранець й глава "Європейської солідарності" Петро Порошенко, повідомляє УНИАН.

Медведчуку зовсім не довіряють 55,8% опитаних, Порошенку – 51,6%, Зеленському – 32,8%, а Разумкову – 23,7%, свідчать результати опитування, яке провела соціологічна служба Центру Разумкова.

За результатами опитування, президенту повністю довіряють 11,9% респондентів, Медведчуку – 4,3%, Порошенку – 6,8%, а Разумкову – 4,0%.

"До всіх політиків та державних чиновників, чиє прізвище було представлено в опитувальнику, респонденти висловлюють недовіру частіше, ніж довіру. Дещо частіше, порівняно з іншими, довіра висловлюється... Зеленському (йому довіряють 33% опитаних, проте не довіряють 61%) і... Разумкову (відповідно, 32% та 49%)" , – з'ясували соціологи.

Центр Разумкова проводив опитування з 29 липня до 4 серпня методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів.

Опитано 2 тис. 19 осіб віком від 18 років у всіх регіонах України, виняток – підконтрольна бойовикам частина Донбасу та захоплений Росією Крим.

Автори: Таня Поляковська, Екатерина Присяжнюк