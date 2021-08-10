Розі Гантінгтон-Вайтлі показує ідеальний класичний образ

34-річна знаменитість Розі Гантінгтон-Вайтлі може похизуватися розкішним гардеробом. Модель знана любителька класичного стилю, тож часто демонструє своїм прихильникам красиві аутфіти. Щоразу інфлюенсерка приголомшує своїм лаконічним, але стильним вбранням. Цього разу вона показала класику – поєднання білої сорочки і чорних штанів, повідомляє 24 Канал.

Британська знаменитість Роузі Гантінгтон-Уайтлі має величезну армію прихильників, які захоплюються її стилем. Модель завжди виходить на публіку або на прогулянки в елегантному вбранні.

Розі не женеться за трендами, тож її рідко можна побачити у супертрендових речах, втім вона грамотно обирає окремі стильні елементи гардероба та поєднує їх з базовими речами.

Стильний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму

Поєднання білої сорочки та чорних штанів підходить для створення капсули або основи образу. На відміну від інших кольорів, білий та чорний підійде для багатьох варіантів стилю.

Розі одягнула класичний комплект для денного виходу, правильно поєднавши сорочку зі штанами, не перевантажуючи образ зайвими аксесуарами, щоб не створити ефект надмірно ділового стилю.