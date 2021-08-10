Ціна на автогаз бере нові висоти

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС 10 серпня досягла рекордних 17,35 грн/л (+13 коп./л до 9 серпня), повідомляє Enkorr.

Рекордно високу ціну встановлено ​​на станціях дніпропетровської мережі «Нефтек» – 18,29 грн/л (+30 коп./л), свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Вартість скрапленого газу в найбільшій консолідованої мережі групи «Приват» у середньому зросла на 34-35 коп./л, до 16,95-16,96 грн/л. AMIC підняв ціни на 17 коп./л, до 17,17 грн/л.

ZOG і «Укргазвидобування» підняли ціни на 20 коп./л.

Такі мережі як «БРСМ-Нафта», «Паралель», SunOil, BVS, Chipo, Mango і Motto підвищили ціни в межах 5-15 коп./л.

Відзначимо, середня роздрібна ціна на ресурс із початку липня по 10 серпня зросла на 1,98 грн/л, тоді як гуртові партії на ГНС здорожчали до 28 980 грн/т.