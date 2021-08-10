У Туреччині третє поспіль ДТП з пасажирським автобусом, десятки постраждалих

У провінції Ушак на заході Туреччини внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю пасажирського автобуса постраждали 33 людини, повідомляє Европейская правда.

За попередніми даними, водій автобуса не впорався з кермуванням під час проходження повороту на трасі Анкара - Ушак.

Водій і 32 пасажири, які постраждали в аварії, доправлені до місцевих лікарень.

Це вже третя аварія пасажирського автобуса у Туреччині за останні три дні.

8 серпня пасажирський автобус перекинувся в провінції Баликесір після того, як водій не впорався з кермуванням, в результаті чого загинули щонайменше 15 людей.

В той же день у провінції Ізмір пасажирський автобус вилетів з насипу і впав на землю. Вісім людей загинули, ще 11 отримали поранення.