Екс-депутат Держдуми закликав до референдуму про приєднання "ЛДНР" до РФ

Екс-депутат Держдуми закликав до референдуму про приєднання "ЛДНР" до РФ

Колишній депутат Держдуми РФ, історик, директор Центру вивчення країн Близького Сходу і Центральної Азії і член Центральної ради партії "Справедлива Росія — За Правду" Семен Багдасаров заявив про необхідність проведення всеросійського референдуму про включення "ЛДНР" до складу Росії﻿, повідомляє Деловая столица.

За словами Багдасарова, територія Донбасу нібито незаконно відійшла Україні, а "історичне минуле має бути правдивим".

"Це наша територія! Я вважаю, що час референдум провести всеросійський про можливість входження Донбасу до складу Російської Федерації. І більшість висловиться "за", — сказав росіянин.

На його думку, весь південний схід України, всі російськомовні і російськоорієнтовані території нібито повинні увійти "до складу Російської імперії".

"Треба діяти! Досить нам критикувати, базікати, захищати, дозволяючи при цьому вбивати наших громадян на Донбасі", — сказав Багдасаров.

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