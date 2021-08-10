Екс-депутат Держдуми закликав до референдуму про приєднання "ЛДНР" до РФ
Колишній депутат Держдуми РФ, історик, директор Центру вивчення країн Близького Сходу і Центральної Азії і член Центральної ради партії "Справедлива Росія — За Правду" Семен Багдасаров заявив про необхідність проведення всеросійського референдуму про включення "ЛДНР" до складу Росії, повідомляє Деловая столица.
За словами Багдасарова, територія Донбасу нібито незаконно відійшла Україні, а
"історичне минуле має бути правдивим".
"Це наша територія! Я вважаю, що час референдум провести всеросійський про можливість входження Донбасу до складу Російської Федерації. І більшість висловиться "за", — сказав росіянин.
На його думку, весь південний схід України, всі російськомовні і російськоорієнтовані території нібито повинні увійти
"до складу Російської імперії".
"Треба діяти! Досить нам критикувати, базікати, захищати, дозволяючи при цьому вбивати наших громадян на Донбасі", — сказав Багдасаров.