Мессі узгодив контракт із новим клубом

Легендарний нападник "Барселони" Ліонель Мессі домовився про контракт із ПСЖ. Угода аргентинця з парижанами розрахована на два роки з опцією продовження ще на сезон – до літа 2024-го, повідомляє Обозреватель.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо на своїй сторінці в Twitter, його зарплата складе 35 мільйонів євро на рік, включаючи бонуси. Шестиразовий володар "Золотого м'яча" в найближчі години прилетить до столиці Франції для завершення переходу.