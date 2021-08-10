Екскерівництво держкомпанії на розтратило майна на 78 млн грн

Співробітники Державної фіскальної служби (ДФС) викрили службових осіб державної компанії в розтраті держмайна на суму 78 млн грн.

﻿Про це повідомила пресслужба﻿ ДФС.

"Cпівробітники ГУ ДФС у м. Києві, за керівництва Київської міської прокуратури завершили досудове розслідування кримінального провадження за обвинуваченням колишнього заступника керівника державної компанії та двох його пособників, у вчиненні розтрати державного майна в особливо великих розмірах та службового підроблення документів" , - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що в період 2011-2012 років, колишній заступник керівника держкомпанії оформив безтоварні операції щодо виробництва агропромислового обладнання для подальшого надання його у фінансовий лізинг в адресу «фіктивних» підприємств в особливо великих розмірах, що призвело до розтрати держмайна у сумі 78 млн грн.

З метою відшкодування збитків накладено арешт на майно обвинуваченого та пред’явлено цивільний позов на загальну суму 78 млн грн.