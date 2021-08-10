Деменція: 5 факторів, які збільшують ризик захворювання

При деменції у людини відбувається деградація пам'яті, мислення, поведінки, а також здатності виконувати звичайні повсякденні дії. Зазвичай вона проявляється в літньому віці, але не є нормальним станом старіння, повідомляє Країна здоров'я.

На думку лікарів, певні чинники збільшують ризик розвитку деменції. Вони перерахували основні з них.

Відсутність тренування мозку

Для збереження здоров'я мозку людина повинна зміцнювати не тільки свої м'язи, але і свій розум. Так, можна робити спеціальні вправи для мозку, наприклад, грати в шаради, вирішувати головоломки, читати, писати розповіді, вчитися чомусь новому, подорожувати, грати на музичному інструменті.

Відсутність спілкування

Ще один важливий спосіб тренування мозку - спілкування з іншими людьми. Для запобігання деменції фахівці радять робити це регулярно. Також можна вести бесіди, які дозволяють створювати асоціації, висловлювати судження, висновки і оцінки, засновані на життєвому досвіді.

Куріння

Куріння може погіршувати роботу мозку. Відповідно до одного з досліджень, викурювання навіть однієї сигарети в день протягом тривалого періоду може знизити когнітивні здібності.

Неправильне харчування

На ризик розвитку деменції впливає і неправильний раціон харчування, особливо з високим вмістом оброблених харчових продуктів, насичених жирів і простих цукрів. Для поліпшення роботи мозку відмінно підійде середземноморська дієта, яка передбачає вживання великої кількості фруктів і овочів, цільнозернових продуктів, риби, оливкової олії. Ці продукти здатні підвищити розумові здібності людей похилого віку.

Погіршення слуху

Вчені вважають, що втрата слуху може бути ранньою ознакою багатьох захворювань, включаючи недоумство. Тому потрібно приділяти увагу здоров'ю вух і запобігати негативний вплив гучного шуму. Також дуже важливо регулярно перевіряти слух, щоб виявити будь-які втрати на ранніх стадіях.