В Україні можуть розгорнути підрозділи ППО США

Україна стурбована намірами Російської Федерації розмістити ядерну зброю на тимчасово окупованому Кримському півострові. Про це заявив віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс в Чорному, повністю його мілітаризувала. Ми особливо стурбовані діями РФ, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї", - сказав Рєзніков.

Він додав, що саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході і в Африці, та впливає на Балкани.

"Зараз те ж саме відбувається з "Північним потоком-2". Три країни Балтії виявляться під страшним тиском. Так само під прямою загрозою опинилася Польща. Для України і країн Балтії - це майже гарантована ескалація, а для решти Європи - тотальна залежність в майбутньому і гарантований шантаж", - зазначив Рєзніков.

Він також висловив переконання, що треба посилити санкції проти компаній, які втілюють цей проект, і не допустити його запуску.