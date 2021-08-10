Емоційні хвостаті: 10 кадрів собак, які зроблять ваш день
Тварини здатні відчувати широкий спектр емоцій. Вони бувають веселими та махають хвостиком, або засмученими, коли відмовляються від ігор та ігнорують господарів, повідомляє 24 Канал.
Собаки полюбляють корчити смішні міни. Вони, здається, самі не усвідомлюють, наскільки смішно можуть виглядати. На щастя, такі кумедні моменти змогли зафіксувати господарі та перехожі, а ми вирішили поділитись цими світлинами із вами.
Смішні фото домашніх улюбленців
Цей італійський хорт вирішив продемонструвати свою широку усмішку, а його господар вчасно витягнув камеру та зафіксував це.
Цей песик наче пародіює картину позаду. Його вираз дуже кумедний.
Цуценятко сприйняло гру з м'ячем надто серйозно. Його жага до перемоги допомогла зробити ці смішні фото.
Неочікуваний гучний звук розбудив собаку та викликав такі кумедні обурливі емоції.
А цей песик, здається, радіє більше за своїх господарів. Він всіма можливими способами демонструє свої радісні емоції.
Цей втомлений звір схожий на батька маленького котика.
Ця маленька чихуахуа напевне не дуже полюбляє моркву. Її реакція красномовна.
А цей улюбленець вирішив погратись і корчив різні смішні мордочки. Добре, що господар встиг це зафіксувати.
Собака, який намагається втримати хазяйку вдома, і з переконливим виглядом погрожує її не відпустити.
Домашній улюбленець дуже хотів стати акробатом. Ці божевільні трюки точно мають побачити всі.