Емоційні хвостаті: 10 кадрів собак, які зроблять ваш день

Тварини здатні відчувати широкий спектр емоцій. Вони бувають веселими та махають хвостиком, або засмученими, коли відмовляються від ігор та ігнорують господарів, повідомляє 24 Канал.

Собаки полюбляють корчити смішні міни. Вони, здається, самі не усвідомлюють, наскільки смішно можуть виглядати. На щастя, такі кумедні моменти змогли зафіксувати господарі та перехожі, а ми вирішили поділитись цими світлинами із вами.

Смішні фото домашніх улюбленців

Цей італійський хорт вирішив продемонструвати свою широку усмішку, а його господар вчасно витягнув камеру та зафіксував це.

Фото Boredpanda

Цей песик наче пародіює картину позаду. Його вираз дуже кумедний.

Фото Boredpanda

Цуценятко сприйняло гру з м'ячем надто серйозно. Його жага до перемоги допомогла зробити ці смішні фото.

Фото Boredpanda

Неочікуваний гучний звук розбудив собаку та викликав такі кумедні обурливі емоції.

Фото Boredpanda

А цей песик, здається, радіє більше за своїх господарів. Він всіма можливими способами демонструє свої радісні емоції.

Фото Boredpanda

Цей втомлений звір схожий на батька маленького котика.

Фото Boredpanda

Ця маленька чихуахуа напевне не дуже полюбляє моркву. Її реакція красномовна.

Фото Boredpanda

А цей улюбленець вирішив погратись і корчив різні смішні мордочки. Добре, що господар встиг це зафіксувати.

Фото Boredpanda

Собака, який намагається втримати хазяйку вдома, і з переконливим виглядом погрожує її не відпустити.

Фото Boredpanda

Домашній улюбленець дуже хотів стати акробатом. Ці божевільні трюки точно мають побачити всі.