Банки активно скорочують персонал – огляд НБУ

У ІІ кварталі 2021 року банки активно скорочували мережу філіалів (до 6,9 тисяч), найбільше – ПриватБанк та Ощадбанк (відповідно 110 та 54). Іноземні банки зачинили 24 відділеня, і лише приватні банки відкривали нові філії – 17, повідомляє РБК-Україна.

Про це свідчить "Огляд банківського сектору" Національного банку України (НБУ) за серпень 2021 року.

Як зазначається в огляді, у ІІ кварталі звільнено загалом 1,1 тис. працівників, найбільше скорочували персонал державні та іноземні банки. При цьому приватні банки найняли майже 1,7 тис. осіб. Усього в банках працюють 125 тисяч осіб.

У ІI кварталі банки значно наростили мережу POS-терміналів до 420 тисяч. Такий приріст відбувся завдяки ПриватБанку (+16,2 тис.) та іноземним банкам (+4,7 тис. терміналів).

Кількість банкоматів (34,5 тисяч) скоротилася в усіх груп: за квартал банки вилучили з мережі 198 банкоматів.

Автор: Олександр Білоус