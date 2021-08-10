Lamborghini відродить легендарну модель Countach

Італійська компанія Lamborghini анонсувала плани по відродженню культової моделі Countach. Одна з ікон стилю 70-80-х років отримає гібридний мотор і повний привід, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Поки в компанії ретельно приховують всі подробиці про модель, дебют якої очікується на фестивалі в Каліфорнії в середині цього місяця. Нагадаємо, що в цьому році Countach відзначає своє 50-річчя – дебют прототипу Lamborghini Countach LP500 від ательє Bertone відбувся у 1971 році на автошоу в Женеві.

1971 Lamborghini Countach LP500 від ательє Bertone. Джерело: Bertone

Виробництво Lamborghini Countach припинили у 1990 році. На фото ювілейна версія "25 Anniversary" з опціонним заднім антикрилом. Джерело: Lamborghini

За попередніми даними спадкоємець культової суперкара Countach отримає в своє розпорядження повнопривідну трансмісію та потужний 800-сильний мотор V12.

Очікується, що основою для створення новинки послужила модель Sian FKP 37, яка оснащується аналогічним двигуном з допоміжним електромотором, розміщеним в блоці з автоматичною трансмісією.

Lamborghini Sián FKP 37 презентували у 2019 році у Франкфурті. Джерело: Lamborghini

Представлений у 2019 році на автошоу у Франкфурті, Sian став першим серійним "гібридним" автомобілем марки. Атмосферний V12 з розподіленим уприскуванням розвиває потужність 785 к.с., а в роботизовану коробку передач ISR вбудований скромний електромотор. Він працює з напругою 48 вольт і додає суперкару свої 34 к.с. та 38 Нм.

Виробництво нової генерації моделі Countach буде обмежено 112-ма примірниками вартістю близько 2,5-3 мільйони євро кожен.