Продовжуємо життя пластиковим вікнам: як очистити і змастити деталі

Правильний і своєчасний догляд допоможе уникнути заміни пластикових вікон, і тим самим заощадити гроші й час. Дотримання деяких правил збереже їх в хорошому стані та продовжить термін експлуатації, повідомляє Профиль.

Скло і каркас вікон потрібно регулярно мити від бруду. Найкраще для цього підійде звичайний мильний розчин або спеціальні засоби. Абразивні чистящий розчини не рекомендується використовувати, щоб не пошкодити поверхню. Також під забороною бензин, розчинники й ацетон. Звертайте увагу на стан водовідводів, їх теж необхідно періодично очищати від бруду.

Гумові ущільнювачі на вікнах забезпечують герметичність для того, щоб волога і повітря не могли проникнути всередину приміщення. Ці деталі потрібно чистити раз на пів року.

Використовуйте м'яку тканину, а після нанесіть на ущільнювачі силіконову оливу або гліцерин. Такий догляд істотно продовжить термін експлуатації вікон. Якщо з часом ущільнювачі втратили еластичність або на них з'явилися тріщини, їх потрібно замінити на нові.

Фурнітура теж вимагає регулярного догляду. Всі рухомі елементи потрібно змащувати маслом без кислот і смол в складі. Цю процедуру слід проводити раз на пів року. Дрібні дефекти на поверхні пластикових вікон замазують спеціальним клеєм.

Москітна сітка не потребує спеціального догляду. Щоб продовжити термін її експлуатації, знімайте деталь на ті місяці, коли вона не потрібна. Промийте її звичайною водою під струменем душа або мильним розчином.

Щоб пластикові вікна прослужили довго, важливо не тільки правильно за ними доглядати, а й спочатку вибрати якісну конструкцію.