Трамп змінив дизайн своєї кепки

Колишній президент США Дональд Трамп вирішив змінити дизайн своєї легендарної червоної кепки, повідомляє Вести.

Він скоротив знаменитий напис "Make America great again" до ініціалів, а на козирку тепер красується автограф колишнього американського лідера. Про це прихильники політика отримали спеціальне повідомлення.

Крім даних про збір пожертвувань до листа додавалася фотографія головного убору з скороченням знаменитий напис Make America great again ( "Зробимо Америку знову великою"). У тексті листа говорилося, що Трамп сам розробив новий дизайн з особистим підписом на козирку.

"Я тільки що розробив нашу абсолютно нову кепку MAGA і хочу, щоб вона була в тебе. Ти завжди був одним з моїх найвідданіших прихильників, тому я не хочу, щоб у тебе була будь-яка кепка. Я хочу, щоб у тебе була кепка MAGA , яку я особисто підписав для тебе", - наголошувалося у листі.

При цьому в повідомленні не уточнювалося, де можна придбати новинку. Однак, ймовірно, для цього необхідно внести пожертвування в розмірі 25, 50, 100 або 250 доларів, що і пропонують зробити автори послання.