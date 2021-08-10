В Україні потрібно прискорити COVID-вакцинацію в 2 рази
В Україні продовжують нарощувати темпи вакцинації. Однак цього недостатньо, щоб вийти на показник у 70% вакцинованого дорослого населення до кінця 2021 року, повідомляє РБК-Украина.
Темпи вакцинації в Україні перевершують середньосвітові та європейські показники на 1,4% вакцинованого населення за тиждень.
"Але цього недостатньо, вже зараз необхідно її прискорити у 2 рази, щоб вийти на показник у 70% вакцинованого дорослого населення до кінця 2021 року", - йдеться в повідомленні.
Автор: Инна Собора