Росія внесла "ФБК" Навального в список екстремістів
З наближенням виборів до Держдуми РФ, на які обмежений доступ навіть спостерігачів, в країні посилює тиск на опозиційні до Кремля організації. Сьогодні влада Росії внесли "Фонд боротьби з корупцією" (ФБК) опозиційного російського політика Олексія Навального в список "терористів і екстремістів", повідомляє Дзеркало тижня.
У реєстрі "терористів і екстремістів" також виявився "Фонд захисту прав громадян" (ФЗПГ).
Навальному і його соратникам давно заборонено балотуватися в нижню палату російського парламенту, вибори в яку намічені на вересень.
Влада Росії вже заборонили діяльність ФБК, ФЗПг, а також штабів Навального і визнали їх "екстремістськими" організаціями.
4 серпня суд відхилив скаргу захисту на це рішення, і воно набрало чинності.