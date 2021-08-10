Росія внесла "ФБК" Навального в список екстремістів

З наближенням виборів до Держдуми РФ, на які обмежений доступ навіть спостерігачів, в країні посилює тиск на опозиційні до Кремля організації. Сьогодні влада Росії внесли "Фонд боротьби з корупцією" (ФБК) опозиційного російського політика Олексія Навального в список "терористів і екстремістів", повідомляє Дзеркало тижня.

У реєстрі "терористів і екстремістів" також виявився "Фонд захисту прав громадян" (ФЗПГ).

Навальному і його соратникам давно заборонено балотуватися в нижню палату російського парламенту, вибори в яку намічені на вересень.

Влада Росії вже заборонили діяльність ФБК, ФЗПг, а також штабів Навального і визнали їх "екстремістськими" організаціями.

4 серпня суд відхилив скаргу захисту на це рішення, і воно набрало чинності.