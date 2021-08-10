Кабмін має намір знизити ціну електроенергії для населення

Кабінет Міністрів планує знизити єдиний тариф на електроенергію для побутових споживачів із 1,68 до 1,44 грн/кВт-год (із ПДВ), а також упровадити з 1 жовтня товарно-фінансову модель ПСО для населення замість чинної товарної моделі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це повідомила екс-міністр енергетики Ольга Буславець у вівторок.

"Перехід від товарного ПСО до товарно-фінансового – саме це передбачає розроблений проект. Якщо його приймуть, то постачальники універсальних послуг будуть купувати електричну енергію для постачання населенню на конкурентному ринку, а також – в НАЕК "Енергоатом" на спеціальних аукціонах по ціні, що склалася на РДН три місяці тому" , - написала Буславець.

За даними ДП "Оператор ринку", середньозважена ціна базової е/е за січень-червень цього року становила 1,33 грн/кВт.

Наразі ДП "НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго" продають електроенергію для потреб населення ДП "Гарантований покупець" по 0,15 грн/кВт-год і 0,01 грн/кВт-год відповідно, з подальшим перепродажем е/е "ГарПоком" постачальникам універсальних послуг (ПУП), і ПУП - населенню.

Отже, в межах чинної моделі ПСО, субсидування населення за допомогою компенсації різниці між ринковим тарифом та пільговою єдиною ціною е/е для побутових споживачів (1,68 грн/кВт-год з ПДВ) здійснюється за рахунок "Енергоатому" та "Укргідроенерго".

Однак, як пояснила екс-глава Міненерго, в разі переходу до товарно-фінансової моделі ПСО, "Енергоатом", "Укргідроенерго" та оператори систем розподілу (ОСР) перераховуватимуть кошти на компенсацію цінової різниці для населення безпосередньо електропостачальникам.

Окрім того, ОСР та оператор системи передачі (ОСП, НЕК "Укренерго") будуть змушені купувати е/е для компенсації власних втрат у "Енергоатома" за ціною 1,7 грн/кВт-год.

Як зазначила Буславець, реалізація описаного сценарію містить у собі низку ризиків, зокрема появи на ринку додаткового дефіциту коштів у розмірі 9,6 млрд грн, який буде покритий за допомогою відповідного підвищення тарифів на е/е для непобутових споживачів.

"При 40 млрд кВт-год споживання електроенергії побутовими споживачами протягом року дефіцит коштів, що виникне від зниження ціни на електроенергію на 24 копійки, складе 9,6 млрд грн. Покриватиметься цей дефіцит в новому ПСО за рахунок операторів систем розподілу. Чим це загрожує? А тим, що відбудеться підвищення тарифу, а отже – і кінцевої ціни на електроенергію для непобутових споживачів" , - стверджує екс-міністр.

На її думку, додатковими ризиками також є загроза скорочення ремонтів в електромережах, а також поява каскаду дефолтів із боку ОСР і ПУП.

"Пропоноване ПСО значно складніше в організації, а на його ефективність впливає багато факторів, у тому числі – незалежних від учасників ринку, на яких покладені спеціальні обов’язки. Фактично, замість поточного "дуету" (НАЕК "Енергоатом" та ПрАТ "Укргідроенерго") до цього "оркестру" долучився цілий ансамбль з 25 ОСР. В таких умовах значно зростає ризик, що "щось піде не так" , - наголосила Буславець.

Як припускає експерт, "варто впасти ціні продажу НАЕК на ринку, чи з’явитися заборгованості в одному або декількох ОСР, як це одразу спричинить каскад дефолтів та фінансових криз з боку електропостачальників чи ОСР".

У такому разі побутові споживачі можуть потрапити до постачальника останньої надії зі значно вищим тарифом, а згодом взагалі бути відключеними від електропостачання за повної оплати е/е, вважає Буславець.