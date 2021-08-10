ФГВФО продав головний офіс ВТБ Банку за 294 млн грн

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) з другої спроби продав на аукціоні "Прозорро.Продажі" головний офіс ВТБ Банку, розташований в центрі Києва, ПрАТ "Діпробудмашиина" бізнесмена Вадима Григор'єва за 294,3 млн грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з інформацією в системі, торги по англійській моделі відбулися у вівторок. Стартова ціна лота становила 279,9 млн грн.

Конкурентами "Діпробудмашини" були ТОВ "Форчунер Ріелті" і ТОВ "Електронні торгові технології".

Відповідно до опису лота, 8-поверхова офісна будівля преміумкласу має підземний паркінг, два ліфти. А також оснащена сучасними інженерними системами та автономним електропостачанням.

Як повідомлялося, перша спроба продажу головного офісу ВТБ Банку відбулася 6 липня за ціною 400 млн грн, однак безрезультатно. Для повторних торгів ФГВФО знизив ціну майже на 30%.