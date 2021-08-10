Топ-7 фільмів з чарівним Антоніо Бандерасом до його 61-річчя

Сьогодні, 10 серпня, іспанський актор, режисер, продюсер і співак Антоніо Бандерас святкує ювілей. Йому виповнюється 61 рік, повідомляє Сегодня.

Антоніо Бандерас у фільмі "Шкіра, в якій я живу" / Фото: themoviedb.org

Дивно, але світ міг і не дізнатися про Антоніо Бандераса як про великого актора, адже колись він мріяв стати футболістом. Успіхи Антоніо були значні, але все змінилося після перелому ноги – хлопець вирішив стати актором.

Визнання до Бандераса як до актора великого кіно прийшло завдяки його роботі з Педро Альмодоваром у стрічці "Лабіринт пристрастей", за якою був "Матадор". А на початку 1990-х Бандерас вирушив підкорювати кінематограф за межами рідної Іспанії, де швидко завоював популярність і любов колег і глядачів.

Крім кіно в актора безліч захоплень. Антоніо займається виноробством – у нього власний виноградник на батьківщині. Ще у Бандераса велика любов до моди: він навчався в британському коледжі за спеціальністю, а також є власником бренду парфуму.

У наступному році вийде як мінімум два фільми за участю актора, а поки – час подивитися на його найкращі ролі в кіно.

Підкорювач сердець у фільмі "Двоє – це занадто"

"Двоє – це занадто" / Фото: themoviedb.org

Арт Додж у боргах як у шовках. Вихід один – одружуватися з багатою нареченою. Але от біда – він закохався в її сестру. Тоді Арт придумує брата-близнюка, але його план реалізувати нелегко, адже сестри живуть в одному домі... Як буде викручуватися Арт – дивіться у фільмі.

Шляхетний захисник у фільмі "Маска Зорро"

"Маска Зорро" / Фото: themoviedb.org

Оголошений у розшук у комедії "Новий хлопець моєї мами"

"Новий хлопець моєї мами" / Фото: themoviedb.org

Одержимий хірург у трилері "Шкіра, в якій я живу"

"Шкіра в якій я живу" / Фото: themoviedb.org

Дружина всесвітньо відомого пластичного хірурга Роберта Ледгарда, якого грає Антоніо Бандерас, потрапила в автокатастрофу, у пожежі була сильно понівечена і загинула через травми. Після трагедії лікар одержимий ідеєю створення шкіри нового типу, яка, якби існувала тоді, змогла б врятувати його дружину.

Через дванадцять років експерименти Роберта увінчалися успіхом. Колег він запевняє, що експериментує на мишах, але в своєму заміському будинку таємно тримає під замком молоду жінку на ім'я Віра, яка і стала основним об'єктом його експериментів і помсти.

Шалено закоханий у фільмі "Спокуса"

Які знаки зодіаку найзвабливіші / Фото: themoviedb.org

У драматичному фільмі "Спокуса" Антоніо Бандерас виконав роль багатого торговця кавою, який без пам'яті закохується в якусь Джулію Рассел (Анджеліна Джолі). Персонаж Бандераса – Луїс Антоніо Варгас, знайомиться з дівчиною, листуючись із нею, і з першої ж зустрічі втрачає від неї розум.

Незабаром Луїс приїжджає до Джулії, і все йде чудово доти, доки перед героєм не відкривається вся правда. Виявляється, Джулія – це не справжнє її ім'я, і підступна красуня обкрадає Луїса і тікає. Але Луїс такий закоханий, що готовий пробачити зраду, і вирушає на пошуки Джулії.

Страховий агент у фантастичному трилері "Страховик"

"Страховик" / Фото: themoviedb.org

Планета Земля, 2044 рік. Населення через катастрофу зменшилося до 21 мільйона людей. Майже всюди радіоактивна пустеля. Існування міст, що залишилися, підтримують роботи, яким заборонено завдавати шкоди людині й змінювати себе та інших роботів.

Одного разу п'яний поліцейський випадково знищує робота. Справу передають у страхову компанію, і за розслідування береться страховик Жан Вокан, якого майстерно зіграв Антоніо Бандерас.

Письменник-невдаха в трилері "Чорний метелик"

"Чорний метелик" / Фото: themoviedb.org

Письменник Пол, який переживає творчу кризу, намагається продати свій будинок, щоб хоч якось утримувати себе.Якось в ресторані Пол знайомиться з людиною, у якої на тілі загадкове татуювання у вигляді чорного метелика. Незнайомець рятує Пола від бійки з далекобійником, і на знак подяки Пол пропонує йому пожити у нього в будинку.

Джек, так звуть незнайомця, починає проявляти інтерес до творчості Пола і пропонує сюжет. До чого приведе їхній творчий союз?