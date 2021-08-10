Наступ Талібану: бойовики звільнили з тюрем сотні ув'язнених

Бойовики терористичного руху Талібан, що захопили напередодні вже шосту провінцію Афганістану, випускають з в'язниць всіх ув'язнених, повідомляє Новое время.

Відповідні відео вони публікують в соцмережах.

За наявними даними, в місті Шеберган провінції Джаузджан таліби звільнили понад 700 ув'язнених.

Taliban has captured the city of Sheberghan, capital of Afghanistan's Jawzjan Province. And soon after taking control of Sheberghan, the Taliban released 700 men and 30 women prisoners from the prison. #SanctionPakistan #StandForAfghanistan pic.twitter.com/X3y8xV08Dn - Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 9, 2021

Taliban, hapisanelerde bulunan suçluları birer birer serbest bırakıp Türkiye'ye doğru yola çıkarıyor. pic.twitter.com/6quSsg43M3 - Ata Benli (@atabenli) August 9, 2021

Таліби звільнили всіх ув'язнених з в'язниці в провінції Джаузджан на півночі Афганістану. 1953 року повернувся pic.twitter.com/1o9fy9FO9Y - Д /// ІХАД (@tvjihad) August 7, 2021

Крім того, терористи також взяли під свій контроль в'язницю і інші держустанови в Талукане, який є столицею провінції Тахар.

تخار تحت مدیریت واقعی قرار گرفت



تخار تر واقعي مدیریت لاندې شو pic.twitter.com/SwdLbNcvDX - Zabihullah (..ذبیح الله م) (@ Zabehulah_M33) August 8, 2021

Масштабний наступ бойовиків на позиції урядових сил, що почався на тлі рішення США про виведення своїх військ з Афганістану, триває.

Крім провінцій Джаузджан і Тахар, під контроль Талібану на даний час перейшли також Сарі-Пуль, Кундуз, Німроз і Саманган.