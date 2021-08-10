Наступ Талібану: бойовики звільнили з тюрем сотні ув'язнених
Бойовики терористичного руху Талібан, що захопили напередодні вже шосту провінцію Афганістану, випускають з в'язниць всіх ув'язнених, повідомляє Новое время.
Відповідні відео вони публікують в соцмережах.
За наявними даними, в місті Шеберган провінції Джаузджан таліби звільнили понад 700 ув'язнених.
Крім того, терористи також взяли під свій контроль в'язницю і інші держустанови в Талукане, який є столицею провінції Тахар.
Масштабний наступ бойовиків на позиції урядових сил, що почався на тлі рішення США про виведення своїх військ з Афганістану, триває.
Крім провінцій Джаузджан і Тахар, під контроль Талібану на даний час перейшли також Сарі-Пуль, Кундуз, Німроз і Саманган.