Одна сигарета скорочує життя на 5 хвилин і 30 секунд - дослідження

Вчені з'ясували, що регулярне куріння зменшує тривалість життя на 4,7 року. Ті, хто вчасно кинув курити, можуть продовжити собі життя на 10 років, повідомляє Корреспондент.

Дослідники з інститутів США і Канади стверджують, що кожна викурена сигарета скорочує тривалість життя на 5 хвилин і 30 секунд. Про це пише Центр громадянського представництва Життя.

"Регулярне куріння зменшує очікувану тривалість життя на 4,7 року", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією державного Центру контролю і запобігання захворюванням у США, середньостатистичний курець живе на 13-14 років менше тих, у кого немає такої шкідливої ​​звички, а кожна викурена сигарета скорочує тривалість існування на 5 хвилин і 30 секунд.

Крім цього, за словами керівника дослідницької групи Оксфордського університету Річарда Пето, люди, які кинули курити до досягнення зрілого віку, можуть продовжити своє життя на 10 років.

Раніше дослідники застерігали, що куріння понад 20 сигарет на день може пошкодити зір.