Грузія посилила карантин: що під забороною

В популярній серед українських туристів Грузії знову заборонили роботу нічних клубів – як на відкритому повітрі, так і в закритих приміщеннях.﻿ Про це заявив голова операційного штабу при координаційній міжвідомчій раді Георгій Гібрадзе, повідомляє УНИАН.

"Заборонено функціонування нічних клубів як на відкритому повітрі, так і в закритих просторах. Виконання цієї регуляції буде контролюватися ще суворіше. Робота об'єктів харчування обмежена в період з 00:00 до 05: 00, що також буде жорстко контролюватися державою" , – йдеться в заяві.

Крім того, згідно з повідомленням, в Грузії тепер також заборонені такі соціальні заходи, як весілля, поминки, ювілеї та інше.

"Власники закладів громадського харчування або інших ритуальних залів за проведення подібного заходу будуть оштрафовані на 10 000 ларі (близько 87 тис. грн – ред.), а в разі повторення порушення відповідний об'єкт буде опечатаний" , – заявив Гібрадзе.

Згідно з інтерактивною картою, що публікується виданням The New York Times, за підсумками показників останнього тижня Грузія посідає перше місце в світі за динамікою поширення коронавірусу. Так, кількість нових випадків зараження в країні за останні сім днів становить в середньому 3 758, і, таким чином, на 100 тисяч населення припадає 101 новий випадок зараження. При цьому за останні два тижні кількість хворих на коронавірус в Грузії збільшилася на 68%. За рівнем смертності від вірусу на 100 тисяч населення, за даними минулого тижня, Грузія перебуває на четвертому місці в світі.

Умови в'їзду до Грузії для українців

Для в'їзду в Грузію повітряним транспортом необхідно надати довідку про вакцинацію (будь-якими препаратами) або ПЛР-тест, який повинні здавати дорослі та діти від 10 років. Від невакцинованих туристів також вимагають зробити повторний ПЛР-тест за свій рахунок через три дні після прибуття в країну.