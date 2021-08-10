Держгеонадр продало родовище мідних руд за 122 млн грн

Державна служба геології та надр з третьої спроби на аукціоні продала право на розробку ділянки з покладами мідних руд "Рудоносне поле Заліси-Шменьки" на Волині площею 2 336,7 га за 122,22 млн грн, повідомляє БiзнесЦензор.

У ході торгів ціна продажу лота виросла у 2871 раза у порівнянні зі стартовою.

Об'єкт надається в користування з метою геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки надр строком на 5 років.

Участь у торгах за право отримати в користування ділянку надр прийняло сім компаній, серед яких була іноземна. Перемогу здобуло ТОВ "Глобал Аналітика", запропонувавши найвищу ціну за лот.

"Сподіваємося, що на цей раз переможець не відмовиться від внесення в установлений строк належної до сплати різниці між ціною реалізації лота і гарантійним внеском, як це сталося раніше. В іншому випадку доцільним буде внесення змін до порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами", - зазначив глава Держгеонадр Роман Опімах.

Відповідно до держреєстру, ТОВ "Глобал Аналітика" зі статутним фондом 1100 грн засноване в грудні 2019 року і належить директору Віталію Ткачу, основним видом діяльності компанії зазначено дослідження кон'юнктури ринку і громадської думки.