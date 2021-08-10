Підозрювана у вбивстві Шеремета Кузьменко повернулася на роботу

Лікар і волонтер Юлія Кузьменко, підозрювана у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, вперше з грудня 2019 року приїхала на свою роботу, де розпочне відновлення практичних навичок, повідомляє Украинская правда.

"Сталася подія, яку ми всі так важко виборювали на судах по "справі Шеремета" для дитячого лікаря Юлії Кузьменко – нарешті Юлія почала важкий шлях повернення до своєї професійної діяльності.

Відсьогодні на Юлію чекає адаптація до робочого процесу, відновлення практичних навичок", - повідомляється на сторінці в підтримку Юлії Кузьменко.

Повідомляється, що Кузьменко, яка 17 років робила операції на дитячих серцях, після 20 місяців у СІЗО і на цілодобовому домашньому арешті, прийшла у свою ангіоопераційну.

Наразі вона не у статусі оперуючого хірурга, але у спільноті впевнені, що найближчим часом вирішаться усі юридичні моменти, і Кузьменко зможе знову оперувати.

4 серпня суд розпорядився зняти з дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, електронний браслет і замінити цілодобовий домашній арешт на нічний.