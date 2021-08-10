Суперкар Ferrari Roma застряг на тісній італійській вулиці

Власник суперкара на власному гіркому досвіді переконався, що не "всі дороги ведуть до Риму", повідомляє 24 Канал.

Ситуація, яка трапилась в Італії з італійським суперкаром – суцільний каламбур. Це навіть аварією не назвати – просто власник Ferrari Roma вирішив проїхати вузькою середньовічною вуличкою, де навіть двом велосипедистам важко розминутись. І застряг.

Це той випадок, коли абревіатуру ДТП доречно читати, як “дорожньо-транспортна пригода”, а не “дорожньо-транспортна подія”. На кадрах відео з місця пригоди від SupercarsNews можна бачити, як чоловік метушиться біля дорогого купе, намагаючись хоч якось допомогти розгубленому водієві, що застряг в салоні автомобіля, який застряг між стін будинків.

На жаль, відео не демонструє того, як необачний власник Ferrari Roma вибрався з цієї подвійної пастки, в яку сам себе й загнав. Однак відомо, що діставати суперкар довелось буксиром, після чого було виявлено пошкодження на дверях та боковинах автомобіля. І хоча Roma – найдоступніший суперкар в лінійці Ferrari, навряд чи ремонт машини буде дешевим.

Нагадаємо, Ferrari Roma оснащується 3,9-літровим V8 потужністю 620 кінських сил, розміщеним спереду. В Італії суперкар коштує під 200 тисяч євро.