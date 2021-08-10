Півмільйона українців можуть залишитися без пенсій – Мінсоцполітики

В Україні люди, які працюють без офіційного оформлення, отримали шанс на пенсію навіть за відсутності необхідного трудового стажу, повідомляє УНІАН.

Півмільйона українців можуть залишитися взагалі без пенсій, оскільки українці, які працюють без оформлення не матимуть необхідних 15 років стажу, якщо не змінити чинні норми законодавства, заявила в ефірі телеканалу "Україна 24" глава Міністерства соціальної політики України Марина Лазебна.

Також, за її словами, можуть залишитися без пенсії ті, хто працюють на неповній зайнятості.

Як зазначила Лазебна, на цей момент Міністерство соціальної політики готує законопроект, який допоможе вираховувати страховий стаж людям, які працюють без оформлення та отримують зарплату в конверті.