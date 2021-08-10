Дрифт на Софійській площі: учасникам загрожує тюремний термін

Сьогодні вранці на Софіївській площі Києва компанія Red Bull влаштувала екстремальні зйомки рекламного ролика, повідомляє Вести.

На великій швидкості машини дрифтували по пішохідній зоні, навколо пам'ятника Хмельницькому і прямо перед Софійським собором, залишивши істотні сліди горілої гуми біля історичної пам'ятки. Як заявили в МВС, організаторам загрожує тюремний термін.

Організатори провели зйомку реклами, залучаючи дві машини. Захід не був узгоджений з міською владою, також належної безпеки забезпечено не було.

"Зараз встановлюються всі учасники інциденту, щоб залучити їх до відповідальності", - заявили поліцейські.

Тепер їм загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Зараз площу відмивають і прибирають співробітники клінінгової компанії. Кажуть - бруківка пошкоджена. І на відновлення піде кілька днів. Пізніше стало відомо, що співачка Alyona Alyona брала участь в зйомках на Софійській площі.

У Мережі українці сповнені обурень, в коментарях відзначають, що Софійська площа - не трек, а учасників дрифту треба змусити відмивати бруківку від слідів гуми.

На інцидент також відреагував нардеп Олексій Гончаренко. Він закликає притягнути до відповідальності компанію Red Bull.