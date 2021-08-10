Міжбанк: хто проти зміцнення гривні

Рішучі дії Національного банку зупинили зміцнення гривні до іноземних валют на міжбанківському валютному ринку.

Регулятор на самому початку торгів викупив близько 5 млн доларів пропозицій від продавців, а потім встав з великим ордером на покупку за ціною 26,72 гривень. За інформацією порталу «Курс України», Нацбанк готовий купити за заявленою ціною мінімум ще 50 млн доларів. Така поведінка головного банку країни насторожила покупців. Багато з тих, хто відкладав свої операції на міжбанку на більш пізній термін, сподіваючись, що долар подешевшає ще сильніше, вирішили не ризикувати та вийшли із заявками на покупку. В результаті після обідньої перерви котирування повернулися до рівня 26,80 гривень.

Готівковий ринок реагує на події на міжбанку з неабиякою часткою інертності. Сьогодні в першій половині дня ціна продажу готівкового «американця» в столиці опустилася до 26,84 гривень, але відновлений ріст котирувань змусив переписувати цінники в бік підвищення. Після обіду київські обмінки підняли продаж до 26,88-26,89 гривень, і відчувається, що до вечора курс може вирости ще більше.

Публікація відверто слабких даних по індексу економічних настроїв ZEW у Німеччині викликала подальше зниження євро у вівторок; до 14:00 воно опустилось до 1,1715 долара. Готівкове євро, що потрапило під вплив двох різноспрямованих факторів (зниження на FOREX і зростання готівкового долара в Україні) до обіду подешевшало до 31,48-31,50 гривень, але схоже, що до вечора цінник теж трохи піднімуть.

Російський рубль у першій половині дня вівторка торгується у вузькому діапазоні 73,50-73,70 рублів за долар. У Києві готівковий рубль стабільно продають по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів.