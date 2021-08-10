Шахраї під виглядом кредитування відбирали житло

Податківці спільно з працівниками Головного управління Національної поліції в Запорізькій області встановили факти незаконного заволодіння житлом громадян під виглядом кредитування без реєстрації підприємницької діяльності та без отримання спеціальної ліцензії.

Сума проведених фінансових операцій з легалізації майна складає понад 4 млн гривень, повідомила﻿ прес-служба ДПС.

Як зʼясували фахівці підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, незаконне кредитування фізичних осіб група осіб здійснювала під заставу майна. При цьому для позичальників штучно створювалися умови щодо невиконання угод та здійснювалася перереєстрація права власності на об’єкти нерухомого майна з подальшим їх продажем.

Внаслідок таких дій фізичними особами не задекларовано та не сплачено податків на загальну суму понад 3 млн грн.

Наразі зазначені факти відпрацьовуються Головним управлінням Національної поліції в Запорізькій області у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України.