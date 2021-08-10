Чому мозок відмовляється працювати в стані втоми

Десь тут наш мозок розуміє: а воно мені треба? Іншими словами, зважує важливість поставленого завдання та обсяг необхідних зусиль для її виконання. Ці області називаються смугастим тілом, тому що в ньому смугами йде сіра і біла речовина, повідомляє Life.

І там, зокрема, є невелика ділянка - прилегле ядро. Ось в ньому, в тому числі народжується і задоволення, і страх, і злість. Але найцікавіше в цьому випадку - в ньому відбувається така річ, як створення мотиваційної значущості. Тобто там вирішується, чому варто зробити щось, що людина з цього буде мати, що в цьому хорошого. Виникає стимул, бажання. І навпаки, чому ось цього треба уникати, що в цьому поганого. З'являється неприязнь.

Нейрофізіологи з Оксфорда і Бірмінгема в результаті недавнього дослідження прийшли до висновку , що мотивація змінюється в залежності від фізичного стану людини, мозок переоцінює все за і проти в стані втоми.

Вони провели такий експеримент. Зібрали 36 осіб і дали їм динамометри (прилади для спортсменів, що вимірюють силу стиснення). Учасникам надали вибір: можна три секунди стискати та в залежності від зусилля отримати від шести до десяти "кредитів", а можна ці секунди просто відпочивати і за це отримати один "кредит". Трохи нагадує допомогу з безробіття. Примітно, що якщо людина погодився попрацювати, то він повинен попрацювати відповідно до призначеної зарплатою, якщо не справляється - отримує нуль. Загалом, як в житті. І так понад 200 разів.

Що вийшло? Що мозок сигналізує про двох різних типів втоми. Перша - короткочасна, відновити події. Тобто беремо пару "вихідних" - і порядок, ми знову в формі. Але з часом накопичується інша втома - "невідновні", довгострокова. Це коли вихідні або навіть відпустку вже не допомагають. І в цій ситуації, виявляється, в мозку відбувається "переоцінка цінностей" - то, що ще недавно здавалося найбажанішим, потроху втрачає свій блиск. Смугасте тіло вирішує, що очікуваний результат не варто необхідних для нього праць. І людина відмовляється працювати навіть за найвищу нагороду.