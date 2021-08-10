Чи можуть відмовити в поселенні в гуртожиток невакцинованим: в МОН відповіли

Немає ніяких нормативних документів і вимог, згідно з якими поселення в студентський гуртожиток можливе тільки для вакцинованих осіб.﻿ Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, повідомляє Деловая столица.

Так, коментуючи питання про поселення в студентський гуртожиток тільки вакцинованих осіб, глава МОН сказав:

"Не може бути такого, це порушення прав, ніяких ні нормативних документів, ні вимог немає".

Також Шкарлет додав, що студенти в основному досягли 18-річного віку і можуть вакцинуватися від COVID-19, тому в закладах вищої освіти колективний імунітет можна сформувати швидше, ніж у школах.