Вакцина CoronaVac запобігає летальним випадкам - МОЗ

Вакцина CoronaVac ефективна на 98% у запобіганні смерті від COVID-19, на 96% у запобіганні госпіталізації та на 94% у запобіганні симптоматичній хворобі, повідомляє Укрінформ.

"Дослідження на 128 тис. медичних працівниках в Індонезії, яких щепили від коронавірусу вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech із січня по березень 2021 року, показали, що ця вакцина має ефективність 98% у запобіганні смерті, 96% у запобіганні госпіталізації та 94% у запобіганні симптоматичній хворобі" , - йдеться у повідомленні.

У МОЗ нагадали, що CoronaVac — інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, "знешкоджений" вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.

Технологія виготовлення вакцини добре вивчена. Першу інактивовану вакцину від поліомієліту створили ще в 1955 році. Сьогодні так працюють деякі вакцини від грипу, сказу, кліщового енцефаліту.

Вакцина CoronaVac безпечна, бо не містить живих компонентів вірусу та пройшла суворі, добре контрольовані дослідження. 1 червня 2021 року Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила її для екстреного застосування.