Газпром частково відновив поставки газу в ЄС після аварії

Фізичний потік газу по газопроводу "Ямал-Європа" з початком вівторка виріс більш ніж на 20%, свідчать дані німецького газотранспортного оператора Gascade, повідомляє Інтерфакс.

Якщо в середньому в понеділок і в попередні дні з 5 серпня - дня масштабної аварії на Уренгойському заводі "Газпрому" - поставки на вході в газотранспортну систему Німеччини були не вище 1,5 млн куб. м на годину, то за першу годину нової газової доби (з 7:00 до 8:00 за московським часом) він виріс до 1,8 млн куб. м.

Як повідомлялося, в четвер сталася пожежа на установці деетанізації конденсату першої черги Уренгойського заводу з підготовки конденсату до транспортування ТОВ "Газпром переробка". Об'єкт є частиною Уренгойського газодобувного комплексу.

Процес стабілізації видобувається разом з природним газом конденсату нерозривно пов'язаний з видобутком газу. Через пожежу завод повністю зупинив прийом сировини - це призвело до істотного зниження видобутку "Газпрому". Компанії довелося екстрено почати відбір газу з підземних сховищ у Європі і Росії.

Крім того, знизилися фізичні поставки газу на експорт по газопроводу "Ямал-Європа", який знаходиться в тому ж газотранспортному коридорі, що й аварійний завод.