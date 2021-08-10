МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі

У вівторок, 10 серпня, до Міністерства закордонних справ України викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі в Україні Кирила Камишева, щоб висловити йому протест у зв'язку з низкою заяв невизнаного президента Олександра Лукашенка на пресконференції в понеділок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Перш за все, білоруського дипломата застерегли, що висловлена О.Лукашенком готовність визнати російський суверенітет над тимчасово окупованим українським Кримом є рівнозначною співучасті у злочині Кремля проти територіальної цілісності та суверенітету України, з усіма пов’язаними міжнародно-правовими наслідками. Такими заявами він порушує міжнародні зобов’язання Білорусі з дотримання норм і принципів міжнародного права" , - зазначається в коментарі, оприлюдненому пресслужбою МЗС України.

Також у білоруської сторони було запитано пояснення у зв'язку з допуском на територію Білорусі так званих прокурорів з окупованого Луганська для допиту Романа Протасевича.

"У разі підтвердження це суперечитиме раніше отриманій українською стороною офіційній відповіді від МЗС Білорусі, якою цей факт категорично заперечувався" , - зазначили в міністерстві.

Заяви Лукашенка про нібито "переправлення зброї" та підготовку в Україні "бойовиків" для дій на території Білорусі МЗС розцінює як "безвідповідальні й далекі від реалій".

"Очевидно, це є продуктом штучно створеного кремлівськими пропагандистами в оточенні Лукашенка образу України як "ворожої" до Білорусі та білоруського народу, що абсолютно не відповідає дійсності. Фейками про зовнішні загрози державності Білорусі з боку України та інших західних держав О.Лукашенко намагається виправдати свої репресивні методи й обмеження прав і свобод громадян Білорусі" , - вважають у МЗС.

Українські дипломати також звернули увагу на погрози Лукашенка "поставити на коліна" Україну, прикриваючись Путіним. Білоруському дипломатові вказали на те, що ці слова є проявом слабкості Білорусі, а не демонстрацією сили.