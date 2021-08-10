В Україні планують дослідити впровадження 5G

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України проведе дослідження 5G-частот в країні. Відповідне рішення схвалив Кабмін, повідомляє РБК-Україна.

"Результати дослідження дозволяють розпочати розгортання мереж п’ятого покоління у діапазоні 700 МГц., оскільки для функціонування цього стандарту зв’язку необхідно провести науково-технічне вивчення можливості використання обладнання для обслуговування спеціальних абонентів спільно з користувачами звичайного мобільного зв’язку" , - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що після проведення досліджень в Україні буде встановлено плату за користування цим радіочастотним ресурсом.

"5G в Україні дозволить розвантажити наявний частотний ресурс та уникати проблем зі зв'язком, адже швидкість інтернету п’ятого покоління щонайменше вдвічі більша ніж 4G" , - додають у відомстві.

Автор: Марія Кучерявець