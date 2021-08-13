Розкрит спосіб боротьби з небезпечною тривожністю

Імуномодулятори в поєднанні з антидепресантом флуоксетином здатні впоратися з тривожністю, яка може привести до небезпечних психічних порушень. Новий спосіб боротьби зі стресом розкрили російські вчені з колегами з Маастрихтського університету в Нідерландах, повідомляє Лента.Ру.

Дослідники змоделювали тривалий стрес у риб даніо-реріо, включаючи несприятливу температуру води, наявність хижака або його запаху, яскраве світло або темряву, а також відсутність їжі. Як антидепресант вчені використовували широко застосовуючий в медицині препарат флуоксетин разом з ліпополісахаридом і ейкозапентаеновой кислотою, що надають протизапальну дію. У відчуваючих стрес риб мінялася поведінка: тварини воліли плавати у дна, а також йшли з зазвичай комфортної малоосвітлених частини акваріума, куди подавався електричний струм.

Після того як риб умертвили, дослідники проаналізували їх нервові тканини, щоб вивчити гормональний статус. Виявилося, що антидепресанти та імуномодулятори знімали стрес і зменшували рівень пов'язаного з ним норадреналіну. Поєднання флуоксетину з ейкозапентаеновой кислотою мало сильний ефект, відновлюючи спокійна поведінка риб і нормалізуючи рівень стресового гормону. Ліпополісахарид, навпаки, посилював тривожність.

Вчені планують глибше вивчити взаємодію флуоксетина і імуномодуляторів ейкозапентаеновой кислоти й липополисахарида між собою, щоб зрозуміти механізми посилення або ослаблення їх ефективності в боротьбі зі стресом.