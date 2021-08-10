Ще три країни візьмуть участь у Кримській платформі
Сьогодні ще три країни підтвердили свою участь в установчому саміті Кримської платформи. Саміт відбудеться у Києві вже 23 серпня, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Загалом, на саміті Кримської платформи вже буде представлено 37 країн світу.
"Сьогодні одразу три європейські країни підтвердили участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня. Загальна кількість учасників зросла до 37. Міжнародна підтримка Кримської платформи набирає обертів, тож чекаємо нових підтверджень", - наголосив він.
Автор: Дмитро Левицький