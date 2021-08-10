У КМДА назвали організаторів дрифту в центрі Києва "мудаками"

Заступник голови Київської державної міської адміністрації (КМДА) Костянтин Усов назвав організаторів зйомок реклами для енергетика "Red Bull", які зіпсували історичну пам'ятку в центрі столиці, "мудаками", повідомляє Деловая столица.

"Це не просто неприпустимий акт вандалізму, це хамське ставлення до киян і до однієї з найбільш цінних святинь України — Софії Київської … Ну а Ред Булу скажу прямо: ви просто останні мудаки" , — написав Усов.

Усов також опублікував відео, на якому видно, як машини дрейфували, залишаючи після себе на Софійській площі чорні сліди.

Також заступник голови КМДА опублікував звернення ТОВ "Ред булл Україна" до начальника Головного управління Нацполіціі в Києві Андрія Крищенка. У ньому координатор торгової марки Єлизавета Онищенко просить дозволу на зйомки, додавши, що ТОВ "Ред булл Україна" "гарантує повну очистку площі і відновлення локації в первинний вигляд".

КМДА дозволу на зйомку не дала, про що свідчить іще один опублікований Усовим документ.

Нагадаємо, організаторам реклами, в рамках якої машини з логотипами Red Bull дрифтували на Софіївській площі, може загрожувати﻿ до пʼяти років позбавлення волі.