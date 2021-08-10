Дощі йдуть на периферію: де в Україні вигляне сонце 11 серпня

До середини тижня небо розчиститься від дощу частково над центром України, від півночі до півдня. У деяких областях трохи похолодшає буквально на пару градусів, але в цілому, погода не сильно відрізнятиметься від учорашнього дня.

У середу, 11 серпня, на заході України температура залишиться практично на рівні попереднього дня - близько 24-28°С удень і 13-16°С уночі. Така ж температура вдень очікується й у центральній Кіровоградській області, а вночі там буде трохи тепліше - 15-17°С. На Закарпатті погода теж не зміниться з учорашнього дня - 26-29°С удень і 14-16°С уночі. Ці ж показники днем обіцяють бути також і в центрі, на півночі країни та в Криму. Уночі ж у цих регіонах очікується 13-19°С, 15-18°С і 19-21°С відповідно. Найтепліше буде, традиційно, на півдні та на сході країни - 29-33°С удень і 18-22°С уночі. Правда, у Херсонській області буде дещо прохолодніше - 28-30°С удень, але зате 20-22°С уночі.

Дощі з грозами залишаються на заході, на сході, у Криму, частково на півдні країни (крім Одеської та Миколаївської областей), а також у Дніпропетровській області. У Сумській області також очікується дощ, але без грози. Найсильніший вітер 11 серпня очікується на півдні країни - близько 14-18 км/год у середньому, місцями шквали до 22-25 км/год. У центрі та на півночі буде не менш вітряно - 11-18 км/год у середньому, але в центрі також можливі шквали до 22-25 км/год. Найменш вітряно буде на сході, на заході країни та в Криму - близько 4-14 км/год у середньому, на заході місцями до 18 км/год.

Удень 11 серпня в окремих районах України можливий град і шквали 15-20 м/с (рівень небезпеки - жовтий). Також у східних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській областях та в Криму 11 серпня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 11 серпня очікується температура від 19 до 28°С протягом дня, вітер 11-18 км/год і легка хмарність. Опадів не прогнозується.