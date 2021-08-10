Брітні Спірс програла позов проти батька

Американський суд відхилив клопотання популярної співачки Брітні Спірс про перенесення розгляду слухання про повернення в її власність особняка, яким на сьогодні керує її батько, повідомляє УНІАН.

Минулого тижня повірений Брітні Спірс та її адвокат Метью Розенгарт звернувся до суду з проханням прискорити розгляд позову про фінансові зобов'язання батька співачки Джеймса Спірса або призупинити ввірене йому право розпоряджатися маєтком, купленим на гроші його дочки.

Розенгарт аргументував це тим, що його підзахисна "щодня зазнає шкоди — емоційної, психологічної та фінансової" через дії свого батька.

Адвокат вважає, що відсторонення Джеймса Спірса має вирішальне значення для благополуччя його клієнтки та подальшого розслідування використання ним її грошей.

Однак суд Лос-Анджелеса відхилив це клопотання. Тому розгляд початкового позову про скасування опіки над Спірс її батька відбудеться, як і було заплановано, 29 вересня.

У липні менеджер зірки Ларрі Рудольф заявив, що його підопічна хоче офіційно завершити кар'єру, тому він звільняється.